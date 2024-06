Castelfranco, vince la continuità. Gargano bis meglio del 2019: "Il nostro progetto ha convinto"

Cambia tutto rispetto a cinque anni fa e Giovanni Gargano passa al primo turno, ottenendo il 55,46% dei consensi ed evitando quindi i sempre impegnativi supplementari del ballottaggio. Grande e comprensibile ovviamente la sua soddisfazione. "Dedico questa vittoria – ha detto – all’amico Adelmo Bastoni, venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica. Per me è sempre stata una fonte di tanti consigli. Chissà come starà sorridendo, oggi, dal posto in cui si trova". Poi, prima di andare a festeggiare "con un piatto di tortellini tradizionali di Castelfranco rigorosamente in brodo di cappone", Gargano commenta: "A costo di sembrare presuntuoso, posso dire che credevo nella riconferma mia e della mia squadra. Forse, più che avere vinto, direi che abbiamo convinto. E questo direi sostanzialmente per due motivi: da un lato, la comunità ha visto come abbiamo affrontato tante difficoltà; dall’altro, credo sia stata compresa la nostra proposta che mette la comunità e la persona al centro". Sul fronte ringraziamenti, Gargano aggiunge: "Innanzitutto il mio grazie va alle 8.161 persone che hanno preferito la nostra proposta. Poi, ovviamente, sono grato a tutti i volontari che hanno lavorato al mio fianco, al mio staff". Presto, anche per Gargano, per parlare della nuova Giunta, ma "ci saranno entrate e uscite – ha detto – perché oltre al Pd, le altre quattro liste che mi hanno sostenuto hanno fatto comunque benissimo". Ancora, Gargano dà l’appuntamento alla festa con tutta la comunità. Non manca infine di ricordare la promessa fatta in campagna elettorale: "Uno dei miei primi atti, come avevo preannunciato sarà lo stanziamento di 1 milione di euro per la riqualificazione della viabilità comunale, già a partire da luglio". Per quanto riguarda gli sfidanti, il centrodestra diviso non ha fatto breccia (Claudio Malavasi fermo all’8,71%, Rosanna Righini al 17,93%). Risultato simile per la civica Silvia Santunione (17,89%).

Marco Pederzoli