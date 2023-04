Castello, al via il festival ludico

Si tiene oggi, all’interno della splendida cornice del Castello di Spezzano, la prima edizione del Festival ludico SpezzaCon, un’occasione che mette in gioco tutti, dai bambini ai più grandi, dai neofiti agli appassionati, dai giocatori occasionali ai nerd più esperti. I cancelli aprono alle 10, e fino alle 20 sarà possibile provare in modo del tutto gratuito molteplici esperienze ludiche, grazie all’impegno di numerose associazioni provenienti da tutta la provincia. "È importante – sottolinea l’assessore Luca Busani – che il gioco non venga considerato solo come una prerogativa dei bambini, legata al loro tempo libero: il gioco è un importante strumento educativo".