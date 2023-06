Castello di Matilde, scavi al via il 3 luglio "Montebaranzone un tesoro della comunità"

Il prossimo 3 luglio, prima ancora della pala e del piccone, con una valutazione della vegetazione presente l’intervento archeologico a Montebaranzone potrà dirsi ufficialmente avviato. Data significativa, perché pur all’albore di un progetto da pensare nel triennio "cominceremo ad intervenire su un terreno dove mai in precedenza si è fatto", rimarca un comprensibilmente entusiasta Nicola Mancassola. Sarà prorio il ricercatore dell’Università di Verona a coordinare il gruppo di dieci studenti che a Prignano arriverà a breve per sporcarsi le mani con una terra inviolata da un millennio o giù di lì. Archeologicamente parlando la caccia a Montebaranzone è ’grossa’: su quella collina un po’ franata e piena di verde sorgeva un fortilizio di Matilde di Canossa, contessa la cui figura ancora oggi è circondata da un’aura di leggenda non fosse altro perché simbolo di autorità al femminile nel Pieno Medioevo.

A Montebaranzone, borgo che può fregiarsi per davvero del termine, quella del castello è un’assenza ingombrante o presenza sfumata che dir si voglia: fra i paesani, anche quelli presenti ieri in Provincia all’annuncio dell’avvio del progetto, riferimenti, ricordi e leggende abbondano. Come l’aneddoto raccontato da Gabriele Giacobazzi, proprio a Modena noto per aver succeduto l’assessore Daniele Sitta nel ’Pighi bis’ e di casa nel borgo prignanese: "Quando eravamo bambini – racconta – l’area del castello era un ’parco giochi’, capitava di trovare pezzi di ceramica, ma anche delle ossa". Umane o di animali, vallo a sapere. Vero è che le gli scavi, Mancassola docet, riguarderanno anche terreni dove presumibilmente si trovava un cimitero di corte, ma in primis saranno fatti per cercare le basi del fortilizio, una cisterna per l’acqua e possibili tracce di altri edifici, compresa una chiesa. Con tutto ciò che questi spazi potrebbero ancora contenere, anche se siamo in un momento in cui immaginarlo è prematuro e allo stesso tempo fantasticare su leggende della tradizione orale che raccontano di tesori mai recuperati è ancora consentito.

Il tesoro che ad ogni modo il progetto archeologico vuole estrarre dalla terra che Matilde di Canosse scelse nel 1114 per trascorrere mesi difficili durante i quali la salute cominciava ad abbandonarla, è di quelli da lasciare poi alla comunità. "Perché in quell’area – prosegue Mauro Fantini, sindaco di Prignano sulla Secchia – agli scavi faremo seguire percorsi di valorizzazione culturale e turistica". D’altronde l’Università di Verona, particolarmente interessata ai trascorsi della valle del Secchia, interventi così li ha già portati a termine con successo, ad esempio a Toano e Castellarano, nel Reggiano. Poi che il pro-rettore dell’ateneo veronese Roberto Giacobazzi sia originario proprio di Prignano ("e per questo ancora più felice per questo progetto") è un segno del destino.

Tre luglio, si diceva. Il ’cantiere’ durerà un mese. Faranno seguito altri due interventi, l’anno prossimo e nel 2025. Ma di Montebaranzone potremmo sentir parlare anche prima, per un altro motivo: la scrittrice Eliselle, autrice de ’Il romanzo di Matilda’ non eslcude che dalla sua opera possa nascere una produzione cinematografica. Un ’Game of Thrones’ in salsa emiliana, ambientato ai tempi della magna comitissa. Nel caso le location suggestive non mancherebbero: vedere per credere.

Francesco Vecchi