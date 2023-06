Castelnuovo, 74enne rapinata al cimitero

E’ stata aggredita alle spalle, mentre dal bagagliaio della sua auto prendeva i fiori da portare al marito defunto. Vittima della violenza è una signora di 74 anni di Castelnuovo Rangone, rapinata davanti al cimitero. Oltre allo shock, la donna ha riportato escoriazioni a gambe e braccia. "Era domenica nel primo pomeriggio – racconta il figlio – quando una persona è ‘sbucata’ dalla boscaglia adiacente al parcheggio, bandana in testa e mascherina chirurgica per rendersi irriconoscibile. L’uomo si è avvicinato a mia madre, l’ha presa alle spalle per rubarle le borsa. Poiché mamma l’aveva a tracolla ne è nata una ‘colluttazione’ fino a quando il malvivente l’ha gettata a terra per poi derubarla". Oltre ai documenti e a 40 euro in contanti, il ladro ha prelavato i 400 euro nella carta di mamma: è riuscito a superare la ‘barriera’ del Pin attraverso appositi lettori. Con micro prelievi le hanno prosciugato la carta". "Mamma ha subito un grande spavento – prosegue il figlio – le telecamere saranno visionate dai carabinieri: una violenza inutile ed eccessiva".

m.s.c.