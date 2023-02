Castelnuovo, centrodestra contro il nuovo piano urbanistico

Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale annuncia battaglia sul nuovo Pug (piano urbanistico generale), ma l’amministrazione avverte: sì a critiche costruttive, no alla demagogia. A intervenire nel Centrodestra è il capogruppo Luca Forghieri, che rivolgendosi ai castelnovesi scrive: "Con grande preoccupazione dobbiamo riportarvi una cattiva notizia, che travolgerà i proprietari di lotti edificati o edificabili. La legge regionale n.24 del 2017, che verrà recepita dal nuovo strumento urbanistico PUG, prevede l’azzeramento di tutti gli indici edificatori oggi presenti all’interno del perimetro urbanizzato.

Questo significa che, ad esempio, un lotto edificabile in zona B3residenziale di completamento con indice 0,50 passerà a 0,00. Pertanto, si potrà mantenere solo la superficie del già costruito: se sul lotto di 500 mq vi è una costruzione di mq 100 si potrà abbattere e ricostruirne soltanto 100 mq e non 250 mq come previsto dal potenziale edificatorio attuale. Una bastonata tremenda per i proprietari di immobili. Noi del centrodestra ci opporremo con tutte le nostre forze. Quanto descritto dimostra ancora una volta che la Regione e l’amministrazione di sinistra non sono in grado di pianificare con senso logico l’urbanistica del nostro territorio". Piccata, dall’altra parte, la replica del sindaco, Massimo Paradisi: "Stupiscono tempi e modi di questa presa di posizione del consigliere Forghieri. Partiamo dai tempi: la nuova legge urbanistica regionale è stata approvata a dicembre 2017. Più di 5 anni fa. A novembre 2018, durante un consiglio comunale (come riportato nei verbali della seduta), lo stesso consigliere Forghieri affermò di "concordare con il sindaco sulla necessità di dare in tempi brevi un assetto chiaro ed aggiornato alla normativa edilizia e si augurava perciò che il percorso di adozione del PUG fosse breve". Si può certo cambiare idea, ci mancherebbe. Ma non si capisce perché il consigliere abbia aspettato 5 anni per farlo e oggi gridi allo scandalo. Da allora ad oggi, invece, l’Amministrazione Comunale ha lavorato per predisporre un piano equilibrato. Passando poi ai modi: davvero si pensa che la soluzione sia costruire barricate? Cosa produrrebbero? Che Castelnuovo finirebbe per non approvare il proprio Piano entro il 31.12. Allora sì che si bloccherebbe tutto. Se i consiglieri di centrodestra vorranno dare il loro contributo, la loro voce non solo sarà considerata preziosa, ma anche valorizzata; se la scelta sarà di inveire, non sarà di nessun aiuto".

m.ped.