Castelnuovo, consiglio comunale. Si parla anche di nuove tariffe Tari

È convocato per martedì alle 20,30, nella sala consiliare del municipio, il consiglio comunale di Castelnuovo Rangone. Ben sedici sono i punti iscritti all’ordine del giorno, tra cui numerosi temi di rilievo per la comunità. Figurano infatti l’approvazione del rendiconto della gestione 2024, la variazione al DUP (Documento unico di programmazione) 2025-2027 e al bilancio di previsione, oltre alla definizione delle nuove tariffe Tari per l’anno in corso.

Si discuterà anche della proroga della convenzione per la gestione del Parco Archeologico della Terramara di Montale e della convenzione per il gattile intercomunale di Modena. Non mancheranno momenti di confronto politico, con interrogazioni presentate dal consigliere di opposizione Alessandro Boni su vari temi: dalla "situazione spaccio di sostanze stupefacenti" al divieto di alcol ai minori, fino all’inaugurazione dello Spazio Libra.