Castelnuovo, degrado nell’area di sosta

"Situazione di degrado nella piazzetta di via Aldo Moro, nota anche come area di sosta per i camion". A denunciarlo è la consigliera di minoranza Marzia Bolognesi, del Gruppo Misto, che da mesi segnala lo stato di incuria e "la mancanza, finora, di interventi risolutivi". Bolognesi poi spiega: "Da tempo l’area versa in condizioni indecorose: rifiuti, scarsa igiene e illuminazione pubblica assente da mesi. Ho già presentato più segnalazioni a Hera per quanto riguarda i rifiuti, oltre a un’interrogazione e a una mozione in consiglio comunale, purtroppo bocciata". La consigliera sottolinea che la piazza è in parte comunale e in parte privata: "Ho preso contatti anche con i proprietari per sollecitare la pulizia, ma il problema si ripresenta di continuo. Di notte la zona resta completamente al buio e si registrano presenze poco raccomandabili. So che è prevista una riqualificazione dell’area, ma i tempi non sono certi. Servono interventi di pulizia frequenti e sorveglianza". Dal Comune rispondono: "Si tratta di una zona di forte passaggio e, insieme anche con i privati che hanno proprietà in zona, non solo stiamo effettuando pulizie periodiche, ma anche studiando soluzioni condivise che possano risolvere il problema in modo definitivo". m.ped.
CronacaCastelnuovo, degrado nell’area di sosta