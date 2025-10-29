Castelnuovo, degrado nell’area di sosta

"Situazione di degrado nella piazzetta di via Aldo Moro, nota anche come area di sosta per i camion". A denunciarlo è la consigliera di minoranza Marzia Bolognesi, del Gruppo Misto, che da mesi segnala lo stato di incuria e "la mancanza, finora, di interventi risolutivi". Bolognesi poi spiega: "Da tempo l’area versa in condizioni indecorose: rifiuti, scarsa igiene e illuminazione pubblica assente da mesi. Ho già presentato più segnalazioni a Hera per quanto riguarda i rifiuti, oltre a un’interrogazione e a una mozione in consiglio comunale, purtroppo bocciata". La consigliera sottolinea che la piazza è in parte comunale e in parte privata: "Ho preso contatti anche con i proprietari per sollecitare la pulizia, ma il problema si ripresenta di continuo. Di notte la zona resta completamente al buio e si registrano presenze poco raccomandabili. So che è prevista una riqualificazione dell’area, ma i tempi non sono certi. Servono interventi di pulizia frequenti e sorveglianza". Dal Comune rispondono: "Si tratta di una zona di forte passaggio e, insieme anche con i privati che hanno proprietà in zona, non solo stiamo effettuando pulizie periodiche, ma anche studiando soluzioni condivise che possano risolvere il problema in modo definitivo". m.ped.