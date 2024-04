Castelnuovo e Camposanto ko

ARCETANA

2

CASTELNUOVO

0

ARCETANA: Giaroli, Tinarelli (28’st Marino), Pacella, Pederzoli U., Muratori, Lusvarghi, Xhuvelaj (39’st Nocetti), Turci (37’st Montanari), Animah Barbari (28’st Corradini S.), Bernabei, Travagliati (34’st Borghi). A disp.: Cammarota, Pignatti, Vaccari, Erario. All. Paganelli.

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Schenetti (38’st Rebecchi), Buffagni (33’st Stanzani), Bosi, Pedroni, Copertino (24’st Manini), Reggiani, Carbone (9’pt Pederzoli R.), Di Guglielmo, Progulakis (8’st Cantaroni). A disp.: Braglia, Giovanardi, Solieri. All. Consoli.

Arbitro: Volpato di Piacenza

Reti: 20’ Animah Barbari, 19’st Travagliati

Note: ammoniti Di Guglielmo e mister Consoli

Si ferma ad Arceto dopo 6 risultati utili la risalita del Castelnuovo. All’8’ Animah Barbari sfiora il palo da fuori e al 9’ si fa chiudere da Menozzi, poi Turci fallisce il tap in. Al 20’ punizione di Bernabei e di testa Animah Barbari fa 1-0. Al 34’ Travagliati sfiora il 2-0 con un bel diagonale. Al 57’ Cantaroni manda out di testa la palla del pari. Al 64’ in contropiede Travagliati batte Menozzi per il 2-0.