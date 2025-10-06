Castelnuovo fa soffrire la Sanmichelese. Ma i ragazzi di Azzurro fanno 5 vittorie su 5

CASTELNUOVO1SANMICHELESE3

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (86’ Cantaroni), Fontanesi, Reggiani, Baroni, Manini (74’ Copertino), Bellei Ponzi, Le Guern, Carbone, Bellentani, Ienna (70’ Fugallo). A disp: Ripesi, Coviello, Cavani, Veneri, Mazzoli, Paltrinieri. All: Casagrandi.

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina, Vernia, Spezzani (40’ Tardini), Notari, Manzini (85’ Fontanini), Pedi (60’ Casta). A risp: Paganelli, Doku, Geti, Rafrafi, Gorzanelli, Teneggi. All: Azzurro.

Arbitro: Bidzogo di Parma

Reti: 33’ Peddis, 43’ Carbone, 51’ Manzini, 88’ Casta

Note: ammoniti Carbone, Manini, Casagrandi, Bellei Ponzi, Fugallo, Spezzani, Schiuma

La Sanmichelese fa 5 vittorie su 5 sbancando anche Castelnuovo e con una gara in meno resta a -1 dal Medolla San Felice. Al 17’ Bellentani libera Bellei Ponzi che la mette in mezzo per Ienna, tiro a colpo sicuro ma Schiuma salva in angolo. Al 33’ Manzini sulla sinistra va via in serpentina, tiro cross che taglia tutta l’area, Pittalis è in agguato e insacca l’1-0. Al 43’ Bellei lancia Ienna, il suo tocco favorisce Carbone che con un pregevole lob fa 1-1. Al 48’ Carbone trova Bellentani il cui tiro viene deviato in angolo; sugli sviluppi schema con velo di Carbone e tiro a colpo sicuro murato. Al 51’ in mischia Manzini è il più lesto e insacca sfruttando una disattenzione della difesa di casa. All’81’ all’ennesimo arrembaggio Gilioli ha la palla del 2-2 ma spara alto. Azione fotocopia qualche minuto dopo, quando Fontanesi a tu per tu con Schiuma mette incredibilmente sopra la traversa. All’88’ però contropiede degli ospiti e Casta chiude i conti.