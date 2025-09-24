Castelnuovo festeggia i suoi primi mille anni

Castelnuovo Rangone si prepara a festeggiare i suoi ‘primi’ 1000 anni: è dell’aprile 1025 la prima menzione di ‘Castro Novo’, nella stesura di un atto di donazione di terreni. Il 4 e 5 ottobre prossimi la città celebrerà l’anniversario con ‘Anno Domini 2025’: grazie all’impegno di Comune, Fondazione di Modena, Fondazione di Vignola, Regione e Terre di Castelli, e con la collaborazione di Crono Eventi, Castelnuovo si veste a festa.

"Sarà una due giorni di rievocazione storica estesa a tutto il centro storico e una festa per la comunità che si va ad aggiungere -in via eccezionale- agli eventi che accompagnano i castelnovesi durante l’anno, all’insegna della socialità e dello stare bene insieme", spiega l’Assessore alla Cultura Stefano Solignani. L’evento, libero e gratuito "vede l’impegno di otto gruppi di rievocatori che riporteranno gli scorci del centro come ce lo immaginiamo grazie alla ricerca e ai reperti", chiosa Fabio Ferretti, Direttore Artistico di Crono Eventi. "In questi giorni non mancheranno didattiche per grandi e piccini: dalla panificazione alla falconeria, dal tiro con l’arco alla scrittura Amanuense, i cittadini di Castelnuovo -e non solo- potranno toccare con mano la storia".

Alla rievocazione storica si aggiungono gli spettacoli teatrali dedicati a Matilde di Canossa e al periodo dell’anno mille, "Ma anche a cosa ha portato a quegli anni e a cosa questi hanno portato", chiosa Ferretti. "Con il teatro si racconterà la fine dell’impero romano -La caduta- e i protagonisti dei decenni successivi, da Giovanna D’Arco a Federico II di Svevia".

In serata non mancheranno i concerti itineranti dei Valkanor e dei Terjester, area food aperta e dedicata e un mercatino artigianale. Sia sabato che domenica poi si esibiranno i Burdyri: da Praga, schermidori e stuntman di fama internazionale che presenteranno il loro spettacolo "tecnico, combattuto e impressionante, condito da un teatro pieno di humor -che si, si parla di armi, ma ci piace farlo solo se per la storia, per lo spettacolo e per divertimento". "1000 anni si compiono una volta sola", conclude il sindaco Paradisi. "Guardiamo a questo anniversario pensando alla storia e alla tradizione della città, sfogliando un po’ un album di famiglia, con luoghi, volti e ricordi conosciuti che affiorano. Questo sguardo al passato è anche uno spunto di riflessione per i prossimi mille, di anni, per guardare a un Castelnuovo di domani caratterizzato da una comunità ricca e inclusiva".