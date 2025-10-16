Castelnuovo, forte boato all’alba. Ladri fanno esplodere un bancomat

CASTELNUOVOUn forte boato ha squarciato il silenzio della notte a Castelnuovo Rangone svegliando di soprassalto i residenti che abitano nelle vicinanze. Una ignota banda, infatti, intorno alle 4.30 di ieri mattina ha fatto esplodere lo sportello bancomat delle Poste in Piazza Brodolini a Castelnuovo Rangone.

L’esplosione è stata fortissima e i cittadini si sono svegliati allarmati, intuendo quanto accaduto. Sul posto, per mettere sotto controllo la situazione e controllare da vicino eventuali danni, sono subito accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri, che ora si stanno occupando delle indagini per cercare di risalire all’identità dei responsabili.

Le macerie, a causa della deflagrazione, sono schizzate a decine di metri di distanza ma, fortunatamente, i locali non risultano inagibili e nessuna persona, vista anche l’orario poco prima dell’alba, è stato coinvolto nell’esplosione. i danni sono comunque ingenti e in corso di valutazione da parte dei dirigenti di Poste Italiane. Nonostante sia stata utilizzata una ingente carica esplosiva, anche gli edifici attigui fortunatamente non hanno riportato danni e nessuno è rimasto ferito ma, a scopo precauzionale, sul posto sono intervenuti appunto anche i sanitari del 118. Pare che tra l’altro i balordi siano fuggiti a mani vuote: infatti il denaro sarebbe andato quasi totalmente bruciato nella deflagrazione.

L’azione è durata pochissimi minuti ma pare che a colpire siano state più persone. Le indagini sono appunto in corso per risalire ai responsabili: saranno fondamentali a tal proposito anche i filmati delle telecamere della zona. Ieri mattina sono stati tanti i cittadini che, arrivati davanti allo sportello, con una certa amarezza si sono visti costretti ad andarsene.

v.r.