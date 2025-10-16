Strade, attesa infinita

Strade, attesa infinita
Modena
16 ott 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
Castelnuovo, forte boato all’alba. Ladri fanno esplodere un bancomat

Il colpo alle Poste di piazza Brodolini. Danni ingenti, ma malviventi a mani vuote: il contante è bruciato

Il colpo alle Poste di piazza Brodolini. Danni ingenti, ma malviventi a mani vuote: il contante è bruciato

Il colpo alle Poste di piazza Brodolini. Danni ingenti, ma malviventi a mani vuote: il contante è bruciato

CASTELNUOVOUn forte boato ha squarciato il silenzio della notte a Castelnuovo Rangone svegliando di soprassalto i residenti che abitano nelle vicinanze. Una ignota banda, infatti, intorno alle 4.30 di ieri mattina ha fatto esplodere lo sportello bancomat delle Poste in Piazza Brodolini a Castelnuovo Rangone.

L’esplosione è stata fortissima e i cittadini si sono svegliati allarmati, intuendo quanto accaduto. Sul posto, per mettere sotto controllo la situazione e controllare da vicino eventuali danni, sono subito accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri, che ora si stanno occupando delle indagini per cercare di risalire all’identità dei responsabili.

Le macerie, a causa della deflagrazione, sono schizzate a decine di metri di distanza ma, fortunatamente, i locali non risultano inagibili e nessuna persona, vista anche l’orario poco prima dell’alba, è stato coinvolto nell’esplosione. i danni sono comunque ingenti e in corso di valutazione da parte dei dirigenti di Poste Italiane. Nonostante sia stata utilizzata una ingente carica esplosiva, anche gli edifici attigui fortunatamente non hanno riportato danni e nessuno è rimasto ferito ma, a scopo precauzionale, sul posto sono intervenuti appunto anche i sanitari del 118. Pare che tra l’altro i balordi siano fuggiti a mani vuote: infatti il denaro sarebbe andato quasi totalmente bruciato nella deflagrazione.

L’azione è durata pochissimi minuti ma pare che a colpire siano state più persone. Le indagini sono appunto in corso per risalire ai responsabili: saranno fondamentali a tal proposito anche i filmati delle telecamere della zona. Ieri mattina sono stati tanti i cittadini che, arrivati davanti allo sportello, con una certa amarezza si sono visti costretti ad andarsene.

v.r.

