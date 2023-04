Castelnuovo, parco intitolato a Gentileschi Ospiterà gli Ecovolontari

E’ stato intitolato sabato scorso all’artista Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 – Napoli, 1653) il parco di via Picasso che ospiterà anche la nuova sede degli Ecovolontari. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega: "E’ un’area verde attrezzata con nuovi giochi e un piccolo edificio che sarà la ’casa’ del gruppo che si occupa di diffondere la cultura ecologica nel territorio castelnovese, presidiando i parchi, facendo iniziative nelle scuole e, in generale, sensibilizzando i cittadini sulla sostenibilità. Da parte dell’amministrazione si tratta di un nuovo tassello per accrescere la fruibilità dei parchi e agevolare l’attività dei volontari". L’assessore ai lavori pubblici, Matteo Ferrari, spiega: "Attrezzare un’area gioco in via Picasso era un impegno che ci eravamo presi con le famiglie residenti, un intervento che si aggiunge ai tanti fatti in questi anni e che nelle ultime settimane ha visto anche la presentazione della riqualificazione dei giochi al Parco Alda Merini di Montale".