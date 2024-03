Castelnuovo, raccolta fondi dei Lions per i pazienti con cure palliative I Lions Club di Castelnuovo Rangone, Montese e Vignola si uniscono per sostenere l'assistenza sanitaria alle cure palliative, contribuendo all'acquisto di un'automobile per l'assistenza domiciliare. L'iniziativa mira a migliorare un servizio prezioso e sarà finanziata tramite raccolta fondi e uno spettacolo teatrale.