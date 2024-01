Castelnuovo: rifiuti, dal 22 comincia la raccolta porta a porta

Hera ha comunicato che dal 22 gennaio prossimo sarà adottato in maniera graduale anche a Castelnuovo Rangone il sistema del "porta a porta" integrale per la raccolta dei rifiuti. Saranno quindi rimossi i cassonetti stradali e tutte le frazioni di rifiuto dovranno essere esposte davanti alle abitazioni la sera precedente il giorno di raccolta e senza creare intralcio. "E’ fondamentale rispettare il calendario in dotazione agli utenti – precisano da Hera - in modo che gli operatori incaricati possano ritirare in modo efficace tutti i rifiuti. Il nuovo sistema – proseguono da Hera - sarà introdotto gradualmente dal 22 gennaio, a partire dalla zona artigianale industriale (Zai), per poi essere esteso nelle settimane successive al forese, ai quartieri residenziali e al centro". I kit per effettuare la raccolta porta a porta dovranno essere ritirati dagli utenti recandosi alle Case Smeraldo: quella allestita alla polisportiva di via Ciro Bisi sarà attiva dall’8 gennaio all’11 febbraio, mentre quella di Montale sarà operativa presso il centro civico in via Zenzalose dal 15 gennaio al 4 febbraio. Entrambe saranno aperte dal lunedì al sabato (8.30-12.30/14.30-18.30) e la domenica mattina (8.30-12.30). m.ped.