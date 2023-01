Castelnuovo, torna la Motobefana Dolcetti per tutti

Per la gioia dei più piccoli, torna quest’anno a Castelnuovo la Motobefana, ovvero la Befana in moto. L’appuntamento è per venerdì alle 14.30 in via Cesare Battisti, presso il parcheggio del Circolo Arci Ex Stazione. Di qui, la Motobefana partirà per la Polivalente di via Ciro Bisi lungo la pista ciclabile, dove verranno offerti dolcetti e bevande. Prima dell’animazione di Sonny Ve, la Befana distribuirà un giocattolo a tutti i bambini. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Moto Club dei Castelli e da Polivalente Castelnuovo, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Castelnuovo Rangone. In caso di maltempo è previsto il ritrovo presso la Polivalente alle 15. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Castelnuovo allo 059 534802. m.ped.