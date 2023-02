Castelvetro, 30mila turisti Pernottamenti raddoppiati

A Castelvetro è nato in questi giorni il "Tavolo del Turismo", per cercare di sviluppare ancor più e meglio le potenzialità turistiche di Castelvetro e dei territori circostanti (Unione Terre di Castelli in primis). A darne notizia è la vicesindaca, Giorgia Mezzacqui, che ha confermato come, dopo il primo incontro che si è svolto nei giorni scorsi, questi appuntamenti continueranno, per cercare appunto sempre più di analizzare ciò che, dal punto di vista della ricettività e dell’accoglienza del territorio, sta funzionando o meno.

La vicesindaca ha confermato che a fare da volano per l’istituzione di questo tavolo sono stati anche i numeri più che confortanti che giungono dalle statistiche regionali sul movimento turistico. Per rimanere alla sola Castelvetro, ad esempio, nel 2022 risultano essere arrivati 19.949 turisti italiani (+26,6% sul 2021, +1,8% sul 2019, anno pre pandemia) e 9.178 turisti stranieri (+82,9% sul 2021 e +5,3% sul 2019). I pernottamenti degli stranieri sulle colline castelvetresi, inoltre, sono più che raddoppiati nel 2022 rispetto al 2021 (+ 113,7!) e sono cresciuti a doppia cifra anche sul 2019 (+18,2%). Cosa fare, dunque, per non disperdere questa tendenza in atto? A dare delle risposte dovrà appunto essere il Tavolo per il Turismo. "Si tratta di un’iniziativa – spiega Mezzacqui – rivolta agli operatori del settore turistico, ovvero titolari di hotel, agriturismi, cantine vitivinicole, ristoranti, B&B, aziende agricole. Nel primo incontro in diversi hanno mostrato il loro interesse a collaborare fra loro e con gli uffici comunali. Non escludo appunto che in futuro questo progetto possa allargarsi a tutta l’Unione. Del resto, il nome Unione Terre di Castelli sta iniziando, in tanti, ad evocare una terra accogliente. Una terra che ha voglia di mettersi in rete, di dialogare". Mezzacqui non nasconde opportunità e criticità: "Ci troviamo in un’area strategica, tra Modena, Bologna, Maranello e l’Appennino – continua – e insieme ai comuni dell’Unione possiamo offrire grandi opportunità.

Castelvetro è oggi la località tra tutte, in Unione e dintorni, che maggiormente ha dedicato lavoro ed economie al settore del turismo, grazie anche alla collaborazione del Consorzio Castelvetro. Ma è cambiata la richiesta turistica, per cui andrebbe rimodulata l’offerta anche in funzione di una rete tra tutti gli operatori pubblici e privati.

Pure la normativa in tema è mutata: in questi ultimi anni sono nate le Destinazioni Turistiche, nuovi enti sovracomunali che svolgono la promo-commercializzazione dei vari prodotti turistici". Mezzacqui rivolge infine uno sguardo all’eredità che sta raccogliendo: "Tengo a ricordare e ringraziare – conclude – tutti coloro (soggetti pubblici e privati) che hanno avuto l’intuizione che Castelvetro poteva fare turismo".

Marco Pederzoli