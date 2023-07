Castelvetro, accordo per la vendemmia turistica

Anche a Castelvetro, terra del Lambrusco Grasparossa, così come in tutti i comuni aderenti alla rete nazionale delle Città del Vino, si potrà effettuare già dal prossimo autunno la cosiddetta "Vendemmia turistica", in modo del tutto regolare e normato. Da ieri, infatti, questa pratica è regolamentata grazie al protocollo d’intesa sottoscritto a Roma fra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Associazione Nazionale Città del Vino. Nell’accordo, viene precisato che la vendemmia turistica non può considerarsi un rapporto di lavoro, ma "si intende l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio eo alla visita e degustazione delle cantine locali nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato". Nel documento sottoscritto si precisa anche che "l’attività è ristretta a poche ore e non può ripetersi per più di due volte nella stessa azienda vitivinicola nell’arco della stessa settimana". Esulta per questo accordo la vicesindaca di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui, che è anche coordinatrice regionale di Città del Vino.

Oltre ad annunciare l’organizzazione di un incontro con i produttori locali per spiegare tutti i passi da seguire per chi vuole intraprendere questa iniziativa e fare provare ai turisti il momento della vendemmia, Mezzacqui commenta: "Un importantissimo risultato il protocollo firmato oggi (ieri, ndr) che va nella direzione di dare uno slancio significativo al nostro territorio, una opportunità di crescita e sviluppo. Finalmente per le aziende sarà possibile offrire questa opportunità, molto richiesta da chi cerca un turismo esperienziale, senza il rischio di poter incorrere in violazioni o sanzioni".

m.ped.