Castelvetro, boom di turisti: "Per gli stranieri più 20%"

CASTELVETRO

Castelvetro di Modena? Ai turisti piace sempre di più. A dirlo sono i numeri, che mostrano non solo un miglioramento rispetto al 2022, ma anche sul 2019, l’ultimo anno pre-covid. A fare il punto della situazione, a pochi giorni dalla fine del 2023 e sulla base dei dati gennaio – ottobre di quest’anno (nel primo trimestre 2024 usciranno quelli fino a dicembre) è la stessa vicesindaca, Giorgia Mezzacqui, che non nasconde una giustificata punta di orgoglio.

"Le statistiche diffuse dalla Regione Emilia Romagna – spiega Mezzacqui – parlano già molto chiaro: il turismo a Castelvetro è in crescita continua. Sono stati infatti già incrementati i dati del 2019, anno pre-covid che spesso viene preso in considerazione come base di analisi e metro di giudizio. Rispetto al 2022 – prosegue Mezzacqui – il numero di turisti è cresciuto del 9,8%, ma rispetto al 2019 arriva al +11,6%. In positivo sono anche i pernottamenti, cresciuti del 3,6% sul 2022 e del 6,8% sul 2019. Da gennaio a ottobre, in particolare, sono stati 27.120 i turisti che hanno visitato Castelvetro, di cui 17.706 quelli italiani e 9.414 gli stranieri. Quest’ultimo dato sugli stranieri è molto interessante perchè in netto incremento, ossia +18% rispetto al 2022 e +20,8% rispetto al 2019. Sempre tra gennaio e ottobre sono stati 49.716 i pernottamenti, dei quali 32.286 quelli italiani e 17.430 gli stranieri. Numeri in fortissima e costante crescita – prosegue la vicesindaca - segno del grande lavoro che si sta facendo nell’ambito della promozione territoriale. Personalmente un ambito in cui credo e che soprattutto ritengo possa essere in grado di garantire un futuro alle nuove generazioni, mantenendole nei loro luoghi di origine. Grazie quindi alle prime amministrazioni che hanno creduto che Castelvetro di Modena potesse anche fare turismo, così come un ringraziamento va agli uffici e a tutti coloro (produttori, strutture ricettive, tutti) che ogni giorno operano per crescere insieme".

Poi, Mezzacqui riflette: "Ora la grande sfida è dare continuità a un paese, non immobilizzarlo negli anni ma guardare lontano. Come vorremmo Castelvetro fra cinquant’anni? Sappiamo benissimo quelli che sono i numeri del quotidiano e quanti giovanissimi ogni anno cercano oltre i confini lavoro e opportunità. Possiamo tenerli qui? Ecco, questo è un aspetto in cui una amministrazione deve lavorare". Infine, Mezzacqui ha anche citato i tanti spazi televisivi che ha avuto Castelvetro quest’anno, comprese alcune produzioni Rai.

Marco Pederzoli