Castelvetro, cantiere scuole: un’altra tegola

Si aggiunge un altro colpo di scena al cantiere per l’ampliamento delle scuole medie ’Anna Frank’ di Castelvetro, aperto fin dal 2019 e ancora non ultimato, per varie e sfortunate vicende che si sono succedute nel corso degli anni.

L’ultima ’tegola’ si è abbattuta proprio ieri ed è subito stata resa nota dalla stessa amministrazione comunale: il cantiere all’esterno sarà sospeso (continueranno invece i lavori all’interno), in attesa di capire la natura dei materiali da rimuovere che sono stati rinvenuti nel sottosuolo. Nessun pericolo, assicurano dal Comune, ma appunto una procedura che rallenterà ulteriormente la conclusione dei lavori. "A fare data dal 17 settembre – recita la nota del Comune – è stata disposta la sospensione temporanea delle attività di scavo del cantiere dei lavori di ampliamento della scuola media Anna Frank, in quanto, durante i lavori di scavo per la realizzazione della nuova fognatura, sono stati rinvenuti corpi estranei di natura sospetta nel terreno. La sospensione rappresenta una misura cautelativa in attesa di eseguire, nei prossimi giorni, un’analisi approfondita del terreno, con l’obiettivo di chiarire la natura dei materiali rinvenuti e stabilire i successivi interventi da adottare".

Il sindaco, Federico Poppi (in foto), aggiunge: "Si tratta di una sospensione solo parziale del cantiere esterno, che permette comunque la prosecuzione delle attività interne all’edificio, in modo da non fermare completamente l’avanzamento dei lavori, oggi giunti ad una fase significativa. Tengo a precisare che, indipendentemente dagli esiti delle analisi, non vi è alcun rischio per la salute di studenti, insegnanti e personale scolastico, poiché i materiali si trovano in profondità sotterranea. In ogni caso, l’intera area interessata è stata circoscritta e posta sotto controllo, senza alcuna interferenza con le attività scolastiche o con gli spazi frequentati quotidianamente".

"Il cantiere dei lavori di ampliamento della scuola Anna Frank, relativa alla costruzione di quattro nuove aule in materiale ligneo con relativi servizi igienici disposti su due piani – ricordano sempre dal Comune – dal suo avvio nel 2019 ha subito negli anni diversi ’stop and go’, causati da alterne vicende: pandemia Covid, risoluzione di contratti, fallimenti di imprese, dimissioni dei tecnici e revisioni progettuali, fino alla sospensione di oggi".

Marco Pederzoli