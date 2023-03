Castelvetro contro i furti: esteso il controllo di vicinato

Per aumentare il livello di sicurezza sul territorio, anche alla luce dei furti che si sono verificati negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale di Castelvetro investe sul controllo di vicinato. L’intento è far crescere il numero di gruppi di volontari che, in diretto contatto con la Polizia Locale, collaborino per tenere monitorato il capoluogo e le sue frazioni. Per parlare di questo, l’amministrazione ha programmato un incontro lunedì alle 20 nella sala consiliare del municipio. Durante la serata sono previsti tra gli altri interventi di Pierpaolo Marullo, comandante del Corpo unico di Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, e di Andrea Giovanardi, responsabile del presidio di Polizia locale di Castelvetro e Castelnuovo Rangone. Ovviamente, saranno illustrate le modalità di costituzione di un "Gruppo di vicinato", quali sono le regole e le finalità e come fare a partecipare. Inoltre, è attesa la presenza di Marcello Muzzarelli, presidente dell’associazione Ipes (Informazione, Prevenzione ed Educazione Sociale), già attiva a Castelvetro e Castelnuovo e composta da volontari adeguatamente formati. Proprio il mese prossimo, infatti, partirà un corso per diventare volontario Ipes. "L’idea – commenta la vicesindaca Giorgia Mezzacqui – è quella di promuovere sempre di più il ’Controllo di vicinato’ per coinvolgere i cittadini e soprattutto i giovani.

La collaborazione di tutti è fondamentale e ci consente di migliorare la sicurezza anche in termini di percezione da parte della popolazione. Va ricordato che questa attività non si propone di sostituirsi agli organi di polizia, ma di dare un aiuto segnalando auto o persone sospette. Attualmente sono 3 i gruppi di vicinato già attivi per una parte di Solignano, un quartiere di Castelvetro e un quartiere di SettecaniCa’ di Sola. Dopo l’incontro di lunedì, partirà una campagna informativa capillare, provando a raggiungere quante più persone possibili".

Marco Pederzoli