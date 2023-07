Castelvetro, Hera: "Da settembre cambia la raccolta dei rifiuti"

Anche Castelvetro, dal prossimo autunno, cambierà il proprio sistema di raccolta dei rifiuti. Ad annunciarlo è stato il gestore Hera, che in una nota spiega: "A fine settembre partiranno i nuovi servizi ambientali: raccolta stradale in centro e nelle zone più popolate, porta a porta integrale nel forese e nelle Zai, zone artigianali e industriali". Il nuovo sistema, appunto, avrà due modalità di raccolta differenti: i cassonetti rimarranno nelle aree più densamente popolate, il porta a porta integrale sarà adottato nelle zone rurali. In centro storico e a Puianello, Solignano, Ca’ di Sola e Levizzano rimarranno dunque i cassonetti. L’unica novità riguarderà il contenitore dell’indifferenziato, che sarà apribile solo attraverso la Carta Smeraldo. Stasera alle 20,30 in municipio, primo incontro informativo aperto a tutti.

m. ped.