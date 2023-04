Castelvetro in lutto per il dottor Grandi: "Professionista stimato"

Si svolgeranno in forma strettamente privata i funerali di Fausto Grandi, il medico di famiglia scomparso l’altro ieri all’età di 66 anni.

Residente a Vignola, Grandi prestava da anni servizio a Castelvetro, dove tanti suoi pazienti, in queste ore, hanno testimoniato anche via social l’amore e la passione che metteva nel suo lavoro.

"In una comunità ci si stringe anche quando, per chi resta – ha commentato la vicesindaca di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui – vengono a mancare quelle mani che spesso hanno tenuto le nostre. I medici delle comunità rappresentano per molti di noi un porto sicuro, un luogo dove rifugiarsi fra le domande.

Serve coraggio anche ad abituarsi alle assenze, abituarsi ad una vita fragile e imprevedibile. Siamo grati al dottor Fausto Grandi – sottolinea – per quanto ha fatto".

Anche la Direzione Ausl si stringe intorno a tutte le persone che conoscevano il dottor Fausto Grandi e la sua famiglia per il lutto.

"Sono estremamente addolorata – dichiara Federica Casoni, direttrice del Distretto Sanitario di Vignola – dalla scomparsa del dottor Grandi.

Era un grande professionista, estremamente preparato e di profonda umanità, sempre pronto – aggiunge l’Ausl – a collaborare e a supportare l’attività sanitaria distrettuale".

m.ped.