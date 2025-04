Castelvetro, inaugura il ponte. Taglio del nastro sul Guerro

Mercoledì, alle 10, sarà inaugurato a Castelvetro il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Guerro. Il taglio del nastro sarà congiunto fra Comune e istituto comprensivo di Castelvetro. Per l’amministrazione interverranno il sindaco Federico Poppi e il vicesindaco Roberto Giovini; per le scuole, la preside Maria Ghiddi e gli studenti del Consiglio comunale dei Ragazzi. L’appuntamento è nel parcheggio antistante le scuole Primo Levi.

"Il ponte ciclopedonale tra via Sinistra Guerro e via Destra Guerro – spiegano dall’amministrazione - molto utilizzato dagli studenti delle vicine scuole, è stato ricostruito nei giorni scorsi a tempo di record e riaperto dopo un lungo periodo di chiusura in quanto le parti originarie in legno (risalenti ai primi anni Duemila) si erano pesantemente ammalorate e non consentivano più il transito pedonale in sicurezza. Tutti i nuovi materiali che garantiranno una maggiore durabilità e stabilità del ponte".