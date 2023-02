Castelvetro: "La via Statale a Solignano è da migliorare"

"Intervenire per migliorare il tratto di strada provinciale 569 "Via Statale" a Solignano, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, tutelando gli utenti deboli della strada come ciclisti e pedoni". E’ questo quanto emerso nel corso dell’incontro che si è svolto ieri mattina tra i tecnici della Provincia, il comandate della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, i tecnici del Comune di Castelvetro e la vicesindaca Giorgia Mezzacqui. Proprio questo tratto, alcuni giorni fa, è stato teatro di un grave incidente stradale, con un 15enne che è stato travolto da un’auto. Per Mezzacqui, "la prossima conclusione dell’ultimo tratto di Pedemontana rappresenta un obiettivo fondamentale per alleggerire il traffico di Solignano".

m. ped.