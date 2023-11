Castelvetro nella guida di Lonely Planet: "Una piazza da visitare"

Anche il territorio di Castelvetro è entrato nella "Bibbia" dei turisti. La prestigiosa guida che la casa editrice australiana Lonely Planet ha dedicato all’Emilia Romagna, cita infatti anche Castelvetro di Modena, sottolineando tra l’altro: "La piazza centrale del Borgo basta e avanza a giustificare una visita di Castelvetro". Ma non solo. La guida cita il Museo Rosso Graspa di Levizzano, così come "incorona" l’associazione Dama Vivente, sia per la mostra permanente allestita in centro storico - Fili d’Oro a Palazzo - sia per le manifestazioni Dama Vivente e Festa a Castello. Menzione speciale per il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, definito come il lambrusco più strutturato e con l’invito a visitare Fattoria Moretto, unica cantina segnalata della zona. Spazio ovviamente al gusto e ai ristoranti. Oltre alle realtà già spesso citate nelle guide internazionali come Cappero alle Mura, Eglise Cafè, Locanda del Feudo e Opera 02, si aggiunge una nuova realtà famigliare e accogliente: Ustaria Tre Valli.

"Un risultato importante – commenta la vicesindaca Giorgia Mezzacqui – e una soddisfazione enorme che premia i grandi sforzi fatti negli anni per la promozione territoriale del nostro paese, un obiettivo a cui credo molto. Castelvetro è un paese che sta imparando a fare rete, con le varie realtà che lo compongono, che si tendono le mani e lavorano insieme. Come vogliamo – di chiede la vicesindaca – Castelvetro fra molti anni? Sicuramente un luogo dove stare bene, sia per la gente che lo abita sia per coloro che vengono a scoprirlo".