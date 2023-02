Castelvetro, Ottica Venturelli festeggia 30 anni

E’ un traguardo prestigioso quello che Ottica Venturelli ha deciso di festeggiare oggi con tutti i clienti. Dalle 16, nella sede di via Sinistra Guerro 24D, sarà tagliata la torta per i primi 30 anni di attività. Sarà presente il fondatore e titolare, Fabrizio Venturelli, che ha aperto l’attività il 14 febbraio 1993. Venturelli è stato presidente degli ottici di Modena dal 2008 al 2014 e commissario esterno per gli esami di abilitazione alla professione.

La sua attività, partner ufficiale Luxottica, ha poi "raddoppiato" con il punto vendita presso la farmacia Masini di Piumazzo. Dopo il brindisi, rinfresco e sorprese per tutto il pomeriggio.