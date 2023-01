Castelvetro, tasse e servizi invariati "Bilancio equilibrato: soddisfatti"

E’ stato approvato durante l’ultimo consiglio comunale il bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Castelvetro. Un "bilancio prudente", come viene definito dall’amministrazione comunale, che tiene conto del periodo critico che i cittadini stanno vivendo, soprattutto sul fronte del caro-energia. Un bilancio, tuttavia, in linea con i precedenti e senza alcun aumento a livello di imposte e tasse comunali. Nello specifico, il bilancio 2023-2025 vede un’entità economica complessiva per l’anno 2023 che si attesta sui 13 milioni e 916 mila euro. Ad un esame più dettagliato, fra le entrate emergono quelle tributarie per 7.805.000 euro, mentre per quelle extra-tributarie (cioè trasferimenti dallo Stato) si prevedono introiti per poco più di 965.000 euro. Nelle voci di spesa, invece, ci sono 8.586.000 euro di spesa corrente e 1.684.000 euro di spese per investimenti. Al momento non è in programma il ricorso all’indebitamento e quindi nessuna accensione di nuovi mutui. Nelle spese sono previste e assicurate le coperture per i maggiori costi energetici che anche il Comune deve sostenere. Fra gli investimenti, vi sono interventi di riduzione dei consumi e di efficientamento energetico degli edifici pubblici, compresa l’installazione dell’impianto fotovoltaico e la sostituzione degli infissi alle scuole Anna Frank del capoluogo, che saranno realizzati nel contesto dell’ampliamento dell’edificio scolastico. "La spesa per le utenze pubbliche – ha poi aggiunto la vicesindaca Giorgia Mezzacqui – è passata da circa 500.000 euro annui a oltre 1 milione di euro solo nel corso del 2022. Per un comune come il nostro, sostenuto per lo più, nella parte corrente delle spese, da entrate proprie, chiudere il bilancio senza aumenti delle tasse e senza nessun taglio ai servizi è stato un importante traguardo. Era necessario, infatti, prevedere per l’anno futuro un aumento di risorse a copertura della spesa per le utenze comunali (un aumento non facilmente prevedibile); inoltre, vedendo ridotte le risorse ministeriali a sostegno di questo caro energia, è stato necessario intraprendere più azioni coordinate per recuperare partita corrente a copertura delle maggiori uscite. E’ stata una grande soddisfazione anche l’approvazione del bilancio prima di Natale, rispettando l’obiettivo che l’amministrazione si era data per ripartire, nel 2023, al pieno delle facoltà di programmazione finanziaria. Abbiamo puntato a una gestione delle risorse equilibrata, senza appesantire la pressione sui cittadini e, al contempo, senza tagliare i servizi".

m.ped.