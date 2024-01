Castillejo, prova evanescente. Tressoldi e Ferrari insufficienti

CONSIGLI 5,5. Ogni volta che una maglia rossa si affaccia in area è un potenziale pericolo. Un fuorigioco lo salva su Mota, ma su Colpani non lo salva nessuno. Né si salva lui, che coperto da Ferrari si oppone così così.

PEDERSEN 5. Concorso di colpa con Tressoldi sul gol che blinda il match. Inefficace dietro, timido in avanti. Un passo indietro, vistoso, rispetto alle ultime uscite. Meglio nella ripresa, ma nulla che scaldi o sorprenda, come non sorprendono le due discese ‘dritto per dritto’ nella metà campo ospite.

FERRARI 4,5. Radiomercato lo da’ vicino alla Cremonese. Almeno è vicino a qualcosa, vien da dire, perché quando si tratta di ‘stringere’ sugli attaccanti altrui è sempre troppo lontano. Dà strada a Mota, la cui rete è annullata dal VAR. ne dà altra a Colpani che sblocca.

TRESSOLDI 4,5. La chiusura al 44’ p.t. l’unica cosa da ricordare dell’ennesimo match ‘dispari’, fatto di errori di misura, interventi scomposti, ritardi evidenti. Le svagatezze dei difensori brasiliani sono proverbiali, lui ne è paradigma. E il ‘giallo’ che rimedia al minuto 97 si commenta da sé.

DOIG 5,5. L’attenuante è quella di essere appena arrivato, e gli vale mezzo voto in più. Ma non si salva dal naufragio, né sembra capirci troppo. Lo aspetti nella ripresa, quando il Sassuolo cambia assetto, ma se lo aspetti sei Godot (46’ s.t. Ceide s.v. Gioca (?) i 9’ di recupero)

BOLOCA 5,5 Trotta, a tratti disorientato, dentro una mediana troppo schiacciata all’indietro per suggerire, e troppo leggera per ‘rompere’ (35’ s.t. Lipani s.v. Minuti con vista sul Dall’Ara, per lui)

HENRIQUE 6. Akpa Akpro, avendo individuato in lui l’unico che sa cosa fare e quando farlo, lo ‘pesta’ a dovere nel primo tempo come lo pesterà Bondo nella ripresa, sottraendogli spazi che, ammettiamolo, chissà se avrebbe trovato. Rimedia un ‘giallo’ che gli toglie la trasferta di Bologna.

CASTILLEJO 4,5. Evanescente e inconcludente: dovrebbe fare il Berardi, e forse non gli mancherà il tempo di farlo. Ma ieri notte fonda anche per lui: ti accorgi che è in campo quando lo inquadrano, a fine primo tempo, che guadagna quegli spogliatoi da cui non riemergerà (1’ s.t. Mulattieri 5. Dal Samu spagnolo al Samuele italiano cambia poco)

THORSTVEDT 6,5. Una conclusione alta, un palo che, fosse andato dentro, chissà e avrebbe cambiato la storia del match. Tra i pochi che sembra aver capito per cosa gioca il Sassuolo da qui a fine stagione (27’ s.t.

Volpato 5,5. Al Sassuolo di oggi servirebbe ben altro)

LAURIENTE’ 4,5. Il suo unico acuto, che Di Gregorio smorza con ‘volo’ a favore di telecamere, è come la sua prova. Fine a se stessa (1’ s.t. Viti 6. Buona chiusura su Carboni al 10’ s.t., ma la fase offensiva del Monza nella ripresa è decisamente ‘tiepida’)

PINAMONTI 5. Fare il centravanti in questo Sassuolo andrebbe riconosciuto come mestiere usurante.

Stefano Fogliani