"Catalogo in regalo" Invece deve pagare

La "truffa del catalogo" ha mietuto una nuova vittima. E’ successo il 30 dicembre scorso a una donna di Castelnuovo Rangone, che ha firmato un contratto del valore di 3.490 euro + iva e ha dato in mano 3.000 euro in contanti a mo’ di anticipo ai truffatori. A riferirlo è stata ieri Adiconsum Emilia Centrale, l’associazione consumatori della Cisl. "La modalità – spiegano da Adiconsum Emilia Centrale - è sempre la stessa: suonano alla porta di casa, insistono per entrare, mostrano un catalogo di prodotti per la casa e si fanno firmare una specie di ricevuta. Invece è un contratto di acquisto, spesso del valore di alcune migliaia di euro. La famigerata "truffa del catalogo" non passa mai di moda.

L’ultima vittima è una donna di Castelnuovo Rangone, che il 30 dicembre ha firmato un contratto del valore di 3.490 euro + Iva e, dopo aver anticipato 3.000 euro in contanti, si è rivolta ad Adiconsum Emilia Centrale. "Si tratta di una pratica ingannevole messa in atto da diverse aziende che cambiano continuamente ragione sociale – spiega la responsabile di Adiconsum Emilia Centrale Adele Chiara Cangini – Gli incaricati operano "porta a porta", prendendo preferibilmente di mira anziani e persone sole in casa. Una volta entrati nell’abitazione, con pressioni più o meno insistenti, chiedono quella che pare essere un’innocua firma per ricevuta di un catalogo di offerte di mobili, materassi e arredi. Solo in seguito il malcapitato si accorge di aver sottoscritto un vero e proprio contratto".

L’associazione consumatori della Cisl aggiunge alcuni consigli su come difendersi: "La via d’uscita (da questi contratti, ndr) dipende soprattutto dall’atteggiamento del venditore, una volta ottenuta la firma. Se la copia del contratto viene immediatamente consegnata all’ignaro acquirente, è sufficiente esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni. Oppure, in caso di acquisto di beni, dal ricevimento della merce. Se, invece, il raggiro viene scoperto solo dopo la scadenza di questo termine, la faccenda si complica. Ecco perché è opportuno seguire alcuni consigli".

"Innanzitutto – prosegue Cangini a questo proposito - occorre prestare sempre la massima attenzione a cosa si firma. Se si è firmato, il consiglio è non consegnare alcuna somma di denaro, soprattutto contanti. Se, invece, si è ricevuta la merce a casa, è consigliabile lasciarla imballata e pronta a essere restituita".

m. ped.