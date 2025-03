Catellani: "Adesso pensiamo alla salvezza"

Fiducia a Mandelli e palla alla squadra, chiamata a chiarire le idee in questo periodo di pausa e a reagire con il Catanzaro al ritorno in campo. Nessuno è soddisfatto, non potrebbe essere altrimenti. Ma il tempo per le riflessioni sul futuro è rimandato a salvezza acquisita. Attraverso poche parola lo ha, di fatto, sottolineato Andrea Catellani. Il direttore sportivo canarino è stato ospite a Palermo del "Palermo Football Conference" organizzata da Conference403 e patrocinata dal Comune siciliano, rilasciando alcune dichiarazione al sito Tuttomercatoweb.com sul momento dei gialli: "Non ci aspettavamo di non vincere le ultime tre partite. Ora dobbiamo essere quadrati e lucidi per uscire da questa situazione", ha detto Catellani. Ciò significa che il Modena crede di dover e poter continuare con questa guida fino alla fine del campionato, augurandosi di trovare la quadra già il prossimo 29 marzo al Braglia: "Per noi sarà una partita importante, come una finale. per riscattare le ultime prestazioni. Sono certo che riusciremo a riscattarci. Dopo queste tre partite non positive avere la sosta è importante. Mi aspetto una grossa risposta di squadra, ci sono dei momenti chiave". I momenti chiave saranno almeno tre, ovvero i tre appuntamenti consecutivi dal tasso tecnico enorme e dalla difficoltà superiore rispetto a Cosenza, Salernitana e Juve Stabia. Catanzaro, la trasferta di Pisa e il derby con il Sassuolo, quest’ultimo vero spauracchio dal doppio valore perché in caso di risultati favorevoli ai neroverdi, la formazione di Grosso potrebbe pure stappare una bottiglia promozione al Braglia. Ma siamo nel campo degli incastri tutti da verificare.

Da questi tre incontri, ad ogni modo, passa il futuro. Futuro che il Modena vorrebbe progettare con attenzione: "Abbiamo una progettualità. La società sta facendo investimenti. Il primo obiettivo è ovviamente la salvezza. Chiaro che pensiamo al futuro ma quello è il primo passo", così ha concluso Catellani. Prima la salvezza, poi il futuro. Perché la situazione di limbo non consente di prendere alcuna decisione, ad oggi, su giocatori e allenatori. Benedetta pausa, insomma. Mai come questa volta il Modena ha la possibilità di ragionare sugli errori commessi, mettendosi bene in testa che non sono più ammessi. Se è vero che con le grandi, i canarini hanno saputo essere all’altezza, al rientro in campo sarà il momento di dimostrarlo nuovamente.

Alessandro Troncone