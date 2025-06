Cattedrale bisognosa di cure. Infiltrazioni e criticità sul tetto. Necessari anche restauri interni

Fino a qualche anno fa, il Duomo di Modena osservava un orario ‘spezzato’: chiudeva le porte poco dopo mezzogiorno e riapriva nel pomeriggio. Da qualche tempo invece osserva l’orario continuato, senza interruzioni, dalle 7 del mattino fino alle 19, tutti i giorni dell’anno: anche negli orari del primo pomeriggio è meta continua di visitatori, turisti, fotografi. "Ogni giornata di apertura del Duomo, fra spese per il personale, custodia, sorveglianza, utenze e manutenzione, costa in media 637 euro", ricorda l’economo: a conti fatti, sono più di 230mila euro all’anno solo per l’ordinaria conduzione della cattedrale. "Il Duomo è un patrimonio storico e monumentale, tra l’altro tutelato dall’Unesco, quindi occorre garantire una continua, scrupolosa manutenzione", sottolinea monsignor Giuliano Gazzetti. Anche in base a queste valutazioni è stata adottata la scelta di introdurre un piccolo biglietto per la visita al presbiterio superiore: "Ogni visitatore così potrà contribuire alla custodia e al mantenimento della cattedrale, quindi potrà partecipare alla conservazione della sua bellezza".

Secondo i dati raccolti dai contapersone installati all’ingresso, nel 2024 sono state 840mile le persone entrate in Duomo, e le tendenze di questi primi mesi dell’anno lasciano pensare che nel 2025 si supererà facilmente il milione di visitatori. Certo, in queste cifre sono compresi i fedeli e coloro che frequentano costantemente la cattedrale per la vita religiosa, ma ci sono anche tantissimi turisti, sempre più numerosi di anno in anno. "Modena è divenuta una città attrattiva per i turisti. Del resto, per chiunque arrivi a visitare questa città, il Duomo è il centro, il cuore, una tappa imprescindibile", sottolinea l’arciprete.

Tuttavia la manutenzione ordinaria non basta. La splendida Domus Sancti Geminiani dovrà presto affrontare ingenti lavori straordinari. Alcune infiltrazioni e un’ispezione con il drone hanno rivelato problemi al tetto, pare in vari punti, e si dovrà quindi intervenire sulla copertura della cattedrale: i costi – possiamo già immaginare – saranno ingenti. Allo stesso modo, saranno necessari alcuni restauri anche all’interno del Duomo, come per esempio al cosiddetto ‘Altare delle Statuine’, la grandiosa ancona quattrocentesca di terracotta, che si trova nella navata laterale sinistra, accanto alla statua di San Geminiano. Poter salvaguardare un simile tesoro di storia e di fede, che ci accompagna da secoli e secoli, è un impegno fondamentale. Allo stesso modo la diocesi intende continuare a investire sui Musei del Duomo che sono state anche ampliati nel 2022: nelle sale di via Lanfranco sono esposti cimeli di inestimabile valore, come l’altarolo di San Geminiano, e sono anche allestite modernissime postazioni multimediali interattive che permettono di ‘rileggere’ la lunga, affascinante storia del Duomo. Un modo per entrare ancor meglio nel messaggio che la nostra cattedrale porta con sé, e ci restituisce ogni giorno.

Stefano Marchetti