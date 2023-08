Cattedre ancora scoperte "I posti vuoti sono 2500"

Manca sempre meno al suono della campanella, quel rintocco che - come ben insegna la tradizione - segnerà il netto confine tra l’estate e il ritorno tra i banchi. Un nuovo anno scolastico, sì, ma segnato ancora una volta dal ‘rebus cattedre scoperte’, come confermano i numeri dei sindacati a pochi giorni dal rientro in aula. Lente di ingrandimento alla mano, in provincia di Modena sono infatti quasi 2500 i posti vacanti che i supplenti saranno chiamati a coprire. "Ormai le operazioni propedeutiche che si svolgono in estate sono arrivate a conclusione. Il rischio di iniziare l’anno senza insegnanti in aula è praticamente nullo, ma i numeri danno una prima fotografia della situazione attuale. Quest’anno a Modena avremo un numero più alto di personale stabilizzato rispetto agli anni scorsi, che si aggira tra i 1000 e i 1100 posti. Dall’altra parte contiamo circa 2500 cattedre scoperte: la metà sarà adibita al sostegno - conferma Claudio Riso, Segretario provinciale Flc-Cgil Modena -. Negli ultimi anni stiamo infatti assistendo a un aumento di bambini certificati nelle scuole: per rispondere all’esigenza si attinge dalle ‘Gps’ (Graduatorie Provinciali per le Supplenze, ndr). Il personale specializzato scarseggia e la situazione si farà più complicata nelle scuole primarie, dove ne servirà un numero maggiore".

Non è finita qui. Sul tema del caro-affitti, Riso fa chiarezza: "A Modena, per quello che riguarda il sostegno, c’erano 232 posti a disposizione tramite mini call veloce. In 152 hanno accettato, ma per gli altri ottanta posti rimanenti non c’era una rinuncia: semplicemente nessun altro si è fatto avanti - conferma -. È chiaro che il costo elevato della vita rappresenti un ostacolo non da poco, soprattutto per chi si dovrebbe trasferire dal Sud al Nord. Lo stipendio annuo di un insegnante di sostegno alle elementari è di 21mila euro lordi: più di un terzo dello stipendio andrebbe così via in affitto". Il problema salariale quindi "c’è e continua ad esserci - conclude Riso - per non parlare poi dei contratti brevi, i più precari tra i precari, che spesso attendono il loro stipendio per mesi". Anche la segretaria generale della Cisl Scuola Emilia Centrale, Antonietta Cozzo, mette in fila i diversi ‘nodi’ dell’istruzione in vista del prossimo anno scolastico: "La situazione è simile a quella già vissuta negli anni precedenti. Come possiamo vedere, la procedura messa in campo non ha risolto il problema annoso delle cattedre scoperte. Avremo infatti oltre 2500 posti vacanti compresivi degli spezzoni, e la situazione sarà più complicata nelle scuole secondarie, in quanto si fa molta fatica a trovare i docenti per insegnare le materie scientifiche - precisa Cozzo -. Quest’anno però, la call veloce sulle Gps ha dato i suoi frutti per quello che riguarda il sostegno, a differenza della call veloce sui concorsi per i posti comuni. Questo significa che le proposte dei sindacati di estendere anche al posto comune l’assunzione dalle Gps potrebbe dare risposte maggiori e più efficaci. È bene tenere alta l’attenzione su questo aspetto". Giorgia De Cupertinis