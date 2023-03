’Cattiva accoglienza a Modena’ Caleidos ritira la querela

A gennaio 2018 la rivista Melting Pot Europa pubblicò un’inchiesta relativa alla ‘cattiva accoglienza di Modena’, legata alla gestione della Cooperativa Caleidos. Subito da parte della coop, che da sempre gestisce l’emergenza profughi sul territorio era scattata la denuncia per diffamazione nei confronti di due donne, la direttrice della rivista ed una volontaria, finite successivamente a processo. Ieri, alla fine, il procedimento si è chiuso con la remissione della querela da parte di Caleidos. "Riferiamo che i fatti prospettati, riportati nell’articolo, non hanno avuto alcun seguito in sede giudiziaria, e quindi in tale sede, non è stata accertata alcuna responsabilità in capo alla Cooperativa ed ai suoi amministratori e collaboratori, i quali in questi anni hanno proseguito la propria attività", affermano sulla pagina della rivista online.