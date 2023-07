Cattivi odori a Castelvetro e Castelnuovo "Nuove azioni per contrastare le emissioni" Le amministrazioni comunali di Castelnuovo e Castelvetro si uniscono per risolvere il problema dei cattivi odori sul territorio, istituendo un tavolo di lavoro e un protocollo condiviso. Un incontro tecnico è previsto per i primi di settembre.