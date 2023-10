"Cattivi odori, cittadini preoccupati. Salute e ambiente vanno tutelati"

Il Movimento 5 Stelle è pronto a scendere in campo sulla questione dei cattivi odori provenienti con tutta probabilità dal territorio di Solignano di Castelvetro e che interessano vaste porzioni del comune di Castelnuovo Rangone. Il coordinatore provinciale del partito, Massimo Bonora (nella foto), ha infatti annunciato in una nota diffusa ieri l’organizzazione di un convegno, "invitando – precisa – tutte le parti che sono protagoniste a vario titolo di questo problema". Nella sua premessa, Bonora rileva tra l’altro: "La comunità di Castelnuovo Rangone è sempre più preoccupata per le emissioni odorigene provenienti da vari stabilimenti locali. Queste preoccupazioni hanno radici nelle attività industriali che coinvolgono il trattamento di carcasse animali, la produzione di semilavorati per l’aceto balsamico e la cottura di prodotti alimentari. La situazione è diventata più complessa e pesante con l’introduzione di nuove tecniche di verniciatura delle piastrelle negli impianti ceramici del comprensorio di Solignano. Le verifiche suggeriscono che le emissioni odorigene sono causate dall’uso di solventi organici nei processi di verniciatura ceramica, il che ha portato a un odore sgradevole spesso descritto come plastica bruciata. Le aziende stanno cercando di affrontare la questione attraverso sistemi di depurazione, ma vogliamo conoscere se sono stati effettuati controlli approfonditi delle autorità. È fondamentale garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Con il M5S di Castelnuovo Rangone unito al gruppo dell’Unione Terre di Castelli, siamo impegnati a seguire da vicino questa vicenda. A breve intendiamo dare vita ad un convegno". A seguito di questa presa di posizione, le amministrazioni comunali di Castelnuovo e Castelvetro rispondono in una nota congiunta: "I Comuni di Castelnuovo e Castelvetro da mesi sono al lavoro, insieme alle autorità competenti (Asl e Arpae), per analizzare e dare risposta a questo fenomeno che dal 2020 ad oggi vede un sempre maggiore numero di segnalazioni, intensificatesi da metà 2022. Alla riattivazione del progetto odori, storicamente attuato sul Comune di Castelnuovo e legato all’industria agroalimentare, e al suo ampliamento sul territorio di Castelvetro, si sta affiancando un lavoro più puntuale rispetto alle emissioni provenienti dalle industrie ceramiche del comparto di Solignano.

Da metà settembre sono già stati due gli incontri svolti sul tema ed un altro è in programma nei prossimi giorni. Per noi Amministrazioni comunali, oltre a scongiurare ogni possibile effetto sulla salute pubblica tramite analisi approfondite che attendiamo dalle autorità competenti, è fondamentale salvaguardare e migliorare la vivibilità delle nostre comunità".

Marco Pederzoli