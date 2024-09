"Cattivi odori, costretti a chiuderci in casa"

Torna d’attualità il tema dei cattivi odori in paese e il comitato "Aria pulita" di Marano torna a farsi sentire, avanzando anche l’ipotesi di farsi sentire sia in Procura, con relativa denuncia, sia in Regione, con una protesta davanti alla sede centrale di Bologna.

"Ci sono ancora forti disagi causati da esalazioni odorose – denuncia il comitato in una nota - emesse dall’impianto di produzione della ditta Frantoio Fondovalle. A fine estate si sperava nel buon risultato dell’operato delle istituzioni, ma ahimè nell’ultima settimana la puzza è ricomparsa.

Questo lamentiamo come comitato "Aria pulita", realtà che tanto ha operato per fermare le esalazioni dei miasmi del bitume. Cosa serve – proseguono dal comitato - costruire piste ciclabili, percorsi pedonali e tragitti natura, se poi nel nostro territorio comunale è impossibile rimanere all’aperto per questo forte odore?

L’impianto, a detta dell’imprenditore, è stato adeguato, ma il risultato oggi è ugualmente inaccettabile.

L’ Arpae stessa è intervenuta per effettuare sopralluoghi e, in base a nuove restrizioni, un piccolo risultato è stato ottenuto, ma al momento non risolutivo. Ci stiamo quindi apprestando a percorrere nuovi percorsi per trovare una soluzione definitiva, come presentare un esposto alla Procura della Repubblica od organizzare un’eventuale dimostrazione presso il palazzo della Regione a Bologna". Sul fronte istituzionale, intanto, l’amministrazione comunale conferma di seguire la situazione dei miasmi che, negli ultimi giorni, stanno creando forti disagi a tanti residenti.

E il sindaco di Marano, Giovanni Galli, conferma che la prossima settimana incontrerà il comitato.

Lo stesso Galli ha poi spiegato: "Il tema degli odori, riemerso nelle ultime giornate, è certo mitigato rispetto all’anno scorso, forse anche grazie agli interventi realizzati dalla ditta e, in buona parte, per via delle temperature più miti.

È comunque attenzionato dalle istituzioni competenti. Ora – conclude il primo cittadino - occorre procedere con le migliorie per la mitigazione degli odori. A tal proposito, già giorni fa abbiamo programmato un incontro con il comitato, proprio per trattare la questione".

E’ già da alcuni anni che il comitato "Aria pulita" di Marano si batte per la questione dei cattivi odori che invadono parte del paese. Tre anni fa, organizzò anche un flash mob pacifico molto partecipato nel centro del paese.

