"Cattivi odori, tre aziende responsabili"

L’odore di plastica bruciata che interessa sempre più spesso ampie zone di Castelnuovo è al centro in questi giorni delle attività dell’amministrazione comunale che, per cercare di mettere fine a questo fastidioso fenomeno, ha scritto una lettera all’amministrazione comunale di Castelvetro. Nella missiva si chiede tra l’altro che siano messi in atto "interventi urgenti". Come spiega infatti l’amministrazione di Castelnuovo, dagli accertamenti Arpae risulta che le emissioni odorigene provengano dal comparto industriale della frazione di Solignano di Castelvetro. Spiega poi Paradisi: "Questo odore è comparso da circa due anni, ma negli ultimi mesi si è intensificato. Ho voluto, anche formalmente, dare voce ai tanti castelnovesi che ci hanno inviato segnalazioni, nella convinzione che la collaborazione con il Comune di Castelvetro, mai venuta meno, possa ulteriormente rafforzarsi per arrivare ad una soluzione". Sul fronte castelvetrese proprio ieri mattina c’è stata una riunione interna sul tema. Inoltre l’assessore all’ambiente di Castelvetro, Ernesto Maria Amico, spiega: "Sarà approntata una risposta alla lettera di Castelnuovo e in seguito faremo un comunicato ufficiale. La prassi istituzionale o semplicemente il rapporto di buon vicinato comporta che si collabori. Lo scorso luglio c’è stato un incontro tra politici, tecnici dei due comuni, Arpae, Asl e imprenditori. Un altro incontro è in programma per i primi giorni di ottobre (il 6, ndr). La problematica degli odori, quelli provenienti dalle industrie ceramiche e quelli delle industrie alimentari è reale e richiede l’impegno di tutti per arrivare a un protocollo condiviso". Quanto alla tempistica per una soluzione, Amico non si sbilancia: "La problematica è complessa e richiede tempi adeguati".

Marco Pederzoli