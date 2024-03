Cattivi odori, un accordo per eliminarli

A seguito delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti le esalazioni maleodoranti nei territori di Castelvetro e Castelnuovo Rangone (in particolare a Solignano), in questi giorni è stato sottoscritto un Accordo volontario tra enti pubblici (Comuni, Arpae e Asl) e le aziende ceramiche coinvolte, per cercare di arrivare a una soluzione del problema. A darne notizia è la Provincia di Modena, che spiega tra l’altro: "L’unitarietà d’intenti da parte di tutti i soggetti coinvolti ha portato alla sottoscrizione dell’Accordo volontario per il contenimento delle emissioni odorigene, dove le aziende ceramiche interessate (nonostante l’assenza di obblighi specifici) si impegnano ad implementare una serie di misure volte a prevenire e mitigare eventuali emissioni moleste". "Un accordo unico e nuovo nella provincia di Modena - commenta Giorgia Mezzacqui, vicesindaca di Castelvetro - che va nella direzione della tutela e del benessere del territorio". Il sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, aggiunge: "Un segnale concreto che, con la collaborazione attiva delle aziende, potrà portare non solo a controlli periodici ma anche a condividere percorsi".

m.ped.