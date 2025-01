"Cattivo odore nell’indifferenziata? Quando si mischia all’organico"

Prosegue ancora il botta e risposta tra il Comune e i cittadini sulla nuova gestione dei rifiuti e la tariffa puntuale. A margine del lancio della campagna #Riciccami in piazza Mazzini, Vittorio Molinari, assessore all’Ambiente ha ribadito la natura transitoria dell’assetto dei conferimenti dichiarandosi perplesso per la situazione caotica generatasi negli ultimi giorni: "Sono davvero stupito, stupefatto, continuiamo a parlare dei conferimenti 2025 con preoccupazione, ma in realtà si tratta di un numero sperimentale – il sindaco lo ha definito virtuale – che non produrrà nessun effetto sulle bollette dei modenesi. È un invito ai cittadini a misurarsi sul livello che abbiamo fissato, niente di più. Nel caso in cui non dovesse funzionare chiederemo ai cittadini le difficoltà riscontrate, ma per ora è ancora e solo una maniera per tarare le quantità".

Molinari ha riferito anche di "aver ricevuto lamentele da parte di persone che sostengono di non poter tenere il conferimento in casa per troppo tempo per via del cattivo odore. Io però vorrei sapere qual è il materiale indifferenziato che genera cattivo odore, perché molto probabilmente, se lo fa, è perché è stato mischiato il rifiuto organico con quello indifferenziato. Presterei attenzione".

mi.s.