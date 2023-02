Cattolici Dem in fibrillazione "Non scivoliamo nel radicalismo"

Contrordine compagni, anzi amici: la soluzione non può essere quella di andare con Calenda e Richetti, ma rimanere nel partito e ritagliarsi uno spazio da protagonisti. A patto però che vinca Bonaccini. Perché se prevale Schlein e il Pd cambia natura allora ogni opzione diventa possibile. L’avvicinarsi della data delle primarie fa fibrillare il mondo cattolico modenese. L’incontro di domani sera organizzato a Palazzo Europa dal titolo piuttosto esplicito ‘Verso il congresso del Partito democratico. I cattolici-democratici modenesi spettatori o costruttori di futuro?’ discende dal doppio recente intervento del presidente dell’associazione Popolari di Pierluigi Castagnetti: il primo quando a Roma all’Istituto Sturzo disse che "se con la riscrittura della Carta dei valori cambia natura, abbandonando la sua ragione di partito in cui si incontrano e si ascoltano culture politiche diverse, allora gli ex Ppi ne trarrebbero le conseguenze". Il secondo quando a Modena il 2 febbraio ha precisato che "il Partito democratico non ci possono essere altre scissioni, ce ne sono state troppe. Per questo è necessario che il segretario metta in campo tutte le strategie inclusive".

Introdotto da Paolo Negro, al convegno di lunedì parteciperanno i senatori Graziano Delrio (nella foto) e Flavia Malpezzi, Gino Mazzoli (‘Un partito diverso, molto diverso’), Francesca Maletti ‘Una sanità universale e di prossimità’, Andrea Sirianni ‘Tra politiche attive, formazione e contrasto al lavoro povero’, Giulia Bosi su ‘Ecologia integrale’, Federico Covili su ‘Periferie territoriali, sociali ed economiche’.

Argomenti che strutturano di fatto un manifesto programmatico, un posizionamento tra l’altro interpretato da una scelta di relatori, tre su quattro giovanissimi, che rivela l’intento di creare una continuità generazionale. "Senza il contributo della cultura politica del cattolicesimo-democratico non sarebbe nato e non esistere il Partito democratico’", ricorda e si può dire ammonisce nella locandina di presentazione Paolo Negro. Tradotto da chi parteciperà domani alla serata vuol dire che occorre tornare alle origini di un partito nato dall’incontro delle culture socialista, cattolica democratica, liberale e che non deve scivolare nel radicalismo: non si esclude in questo senso che domani a conclusione del convegno ci potrebbe essere un endorsement esplicito per Bonaccini.

Posizionamento interno dunque, ma anche reazione a quello molti tra i Dem cattolici hanno avvertito come uno smacco: gli incontri a Palazzo Europa sulla dottrina sociale della chiesa organizzato dai consiglieri comunali di centrodestra Elisa Rossini Barbara Moretti, Alberto Bosi, al quale hanno partecipato tra l’altro don Giuliano Gazzetti e a settembre prossimo interverrà il vescovo don Erio Castellucci. Presenze che conferiscono autorevolezza all’iniziativa. "Ma come – è il tono da lesa maestà che serpeggia – ci facciamo scavalcare al centro dalla destra in casa nostra?".

Gianpaolo Annese