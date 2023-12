Cau a Finale,. FI critica:: "Declassamento"

Lunedì l’inaugurazione a Finale Emilia del nuovo Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) ma già piovono critiche sulle scelte per la sanità della Azienza Usl nell’Area Nord. "Non si può festeggiare l’apertura di un nuovo servizio, perché in realtà si sta celebrando un ulteriore declassamento". Non usano giri di parole gli esponenti di Forza Italia Antonio Platis, capogruppo in Provincia, e Mauro Neri, capogruppo in Ucman. "L’utilità di questi ambulatori dovrebbe essere quella di alleggerire i Pronto soccorso dai codici bianchi. Purtroppo, l’Ausl disattende le linee guida dell’assessore regionale e invece di aprirli al Policlinico o Baggiovara lo fa chiudendo i punti di primo intervento di Finale Emilia e Castelfranco. In pratica – accusano Platis e Neri – si risparmia qualche turno di infermieri e medici per metterli a copertura degli ospedali periferici che arrancano per le carenze di personale". Dubbi sono sollevati anche sui 4 posti letti di terapia sub intensiva che dovevano essere un punto cruciale per rilanciare l’ospedale Santa Maria Bianca. "Purtroppo – spiegano Platis e Neri – temiamo possano diventare parcheggio tra reparti diversi (Cardiologia, Pneumologia e Medicina) che hanno visto ridursi drasticamente i posti letto ordinari".

Alberto Greco