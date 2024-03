"Cau, basta accusare il Governo"

Sulle problematiche del Cau di Fanano non sono mancati attacchi al Governo, che Fratelli d’Italia ribatte al sistema sanitario regionale. Michele Barcaiuolo, senatore modenese di Fd’I dichiara infatti: "Quando la regione Emilia-Romagna non sa che dire accusa il Governo e chiede che tutti collaborino. Preme ribadire che col Governo Meloni sono state stanziate risorse aggiuntive per aumentare il livello di finanziamento del servizio sanitario. Invece le decisioni prese in Regione stanno sollevando polemiche enormi in Appennino, riuscendo nell’impresa impossibile: mettere d’accordo sindaci di centrosinistra, partiti di centrodestra, sindacati. ll sindacato Snami dichiara lo stato di agitazione a Modena per la sospensione del medico 118 a Fanano, ed è pronto anche allo sciopero. Del resto in sede di Ctss molti sindaci del Pd si sono astenuti in dissenso coi tagli voluti dalla Regione. Chi ha votato a favore? Comuni dell’Appennino, compreso il capofila Pavullo e Fanano che ora deve fare i conti con i primi effetti. Gli stessi medici hanno definito la riforma dell’emergenza urgenza, come ’improcedibile ed inapprovabile’. Di cosa ci stupiamo dunque?". Federica Galloni, portavoce di Fd’I di Pavullo nel Frignano, conclude: "In barba alle richieste della sinistra continueremo a condurre le battaglie contro questa gestione".