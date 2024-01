Cau, quasi 1400 accessi. Un video per promuoverli. E presto aprirà a Fanano

Nel primo mese di attività sfiorati i 1400 accessi complessivi nei due Cau di Castelfranco e Finale Emilia (apertura rispettivamente l’11 e il 18 dicembre), con la maggior parte delle persone che è riuscita a trovare risposta senza recarsi successivamente in altre strutture ospedaliere, a partire dai pronto soccorso. Presto intanto sarà aperto, il 29 gennaio, un nuovo Cau a Fanano. Secondo i dati dell’Ausl, nelle prime quattro settimane di attività del Cau del Distretto di Castelfranco (nella Casa della Comunità di Castelfranco), dall’attivazione l’11 dicembre al 7 gennaio scorso, gli accessi totali sono stati 880, con una media di circa 31 accessi al giorno.

La fascia oraria di maggior accesso è stata quella diurna dalle 8 alle 20 con 772 accessi totali. La maggioranza delle persone, l’87% (747 persone) ha trovato risposta nella struttura, con semplice visita o percorsi specialistici ed è stata poi inviata al medico curante; il 12% (96 persone) è stato visitato e inviato ad altre strutture ospedaliere nell’ambito di percorsi di presa in carico definiti, mentre alcune persone si sono allontanate spontaneamente dopo la prima visita. La fascia d’età prevalente è quella dai 18 ai 64 anni (64%), seguita dagli over 75 (12%).

Nelle prime tre settimane di attività del Cau del Distretto di Mirandola a Finale (all’interno della Casa della Comunità di Finale), dall’attivazione il 18 dicembre al 7 gennaio scorso, gli accessi totali sono stati 503, con una media di circa 24 persone al giorno. Anche qui la fascia oraria di maggior accesso è quella diurna dalle 8 alle 20 con 420 accessi totali e anche nel Cau di Finale la maggior parte delle persone, il 93% (468 persone) ha trovato risposta nella struttura con una semplice visita o percorsi specialistici con invio al medico curante; mentre il 6% (33 persone) è stato successivamente inviato nelle strutture ospedaliere. La fascia d’età prevalente è quella dai 18 ai 64 anni (65%), seguita dagli over 75 (14%).

Intanto è stato diffuso in questi giorni online dall’Ausl il nuovo video di ’Salute Modena’.

Nel filmato i professionisti sanitari dei Cau di Castelfranco Emilia e Finale Emilia – i primi attivati in provincia lo scorso dicembre – raccontano il funzionamento delle strutture a cui i cittadini possono rivolgersi per problemi di salute urgenti ma non gravi (a bassa complessità clinico assistenziale).

r.m.