Causa un incidente e rifiuta l’alcoltest, denunciato un 74enne

Ha urtato un mezzo del Pettirosso, l’associazione che si occupa anche di recuperare gli animali feriti, fermo sul ciglio della strada per un intervento in corso su un cinghiale investito. Dopo essere stato fermato dalla Polizia locale però il conducente 74enne ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest per accertare l’eventuale condizione di ubriachezza e per questo motivo sarà denunciato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. L’episodio è avvenuto in strada Bellaria poco prima delle 22 di domenica. Come ricostruito dall’Infortunistica, la vicenda si è sviluppata nei pressi dell’incrocio con stradello Nava, dove intorno alle 21 era avvenuto lo scontro tra una Hyundai guidata un 35enne ucraino che vive in città e un ungulato. Sul posto, quindi, si erano portate le pattuglie della Polizia locale e i volontari del Pettirosso per i rilievi sull’investimento. E proprio in quel punto, mentre erano in corso gli accertamenti sul sinistro e le operazioni di recupero dell’animale selvatico, è transitato il 74enne, residente in un comune dell’Appennino modenese.