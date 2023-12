Cavalieri al Merito. In 12 premiati dal prefetto: "Impegnati per la comunità"

Si è tenuta ieri sera, nella suggestiva cornice del Teatro della Fondazione San Carlo, la cerimonia di consegna dei diplomi delle onorificenze dell’Ordine ’Al Merito della Repubblica Italiana’, conferite dal Capo dello Stato. Un prestigioso riconoscimento volto a premiare i cittadini che si sono distinti per il proprio impegno "nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".

Alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari, sono stati consegnati 12 diplomi di Cavaliere. Tra i premiati, Eli Benedetti, già missionario di pace in Libano e Afghanistan e vicedirettore dell’ufficio stampa del Senato; Mirco Besutti, presidente dell’Associazione Italiana delle Scuole di Musica; Adriano d’Elia, Generale della Guardia di Finanza; Gianluca Ferretti, maresciallo dei Carabinieri e comandante della Stazione di Savignano sul Panaro.

E ancora, Guerrino Giuliani, elettricista ed artigiano distintosi per il suo impegno nell’accoglienza dei profughi ucraini; Teresa Inglese, Capo di Gabinetto della Prefettura di Modena; Enrico Malagoli, imprenditore molto attivo in campo sociale, soprattutto per quanto concerne la formazione dei giovani; Maria Teresa Mascia, professoressa associata in Reumatologia.

Infine, Rossano Persichini, funzionario amministrativo presso la Prefettura di Modena; Esarmo Righini, presidente nazionale di Ancescao; Guido Zaccarelli, docente di Informatica e giornalista; Marco Zanasi, presidente della Zanasi Group di Maranello.

La cerimonia è stata inaugurata dall’esibizione musicale a cura delle voci dei ragazzi del triennio del Liceo Musicale Carlo Sigonio, a cui è seguito il discorso di auguri natalizi dell’Arcivescovo di Modena e Nonantola Monsignor Erio Castellucci.

La consegna delle onorificenze è stata guidata dal Prefetto di Modena Alessandra Camporota, che si è voluta complimentare con i 12 Cavalieri dell’Ordine per l’impegno profuso nel migliorare la nostra comunità modenese, sottolineando come "in questi quattro anni difficili segnati da guerre e pandemia, sia stato importante il lavoro di tutti, dalle forze armate ai sanitari", a cui il Prefetto ha voluto fare un augurio di Natale speciale. Nella chiusura del suo intervento ha ricordato in maniera affettuosa e commossa Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco Muzzarelli recentemente scomparsa, che si era distinta nella sua vita per il suo impegno nel sociale.

Per i 12 nuovi Cavalieri dell’Ordine un regalo di Natale anticipato, certamente meritato visto l’impegno con cui hanno contribuito a migliorare la nostra comunità.

Jacopo Franceschini