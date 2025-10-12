Cavalieri e prodotti tipici, è ’Festa d’autunno’

Sapori autunnali e sfilata in abiti d’epoca medievale oggi in centro, nell’ambito della seconda e ultima giornata della manifestazione "Autunno a Vignola", organizzata da Pro Loco Vignola e Comune, in collaborazione con le Pro Loco di Marano, Pavullo, Savignano e Serramazzoni. Come ogni anno, l’iniziativa intende celebrare le eccellenze del territorio unendo rievocazioni storiche, prodotti tipici, spettacoli, visite ai monumenti cittadini e laboratori.

Il cuore dell’edizione 2025 sarà la rievocazione storica "Castelli e Corti dei Contrari", che riporterà il pubblico presente al XV secolo, tra le lotte di potere delle grandi famiglie all’ombra degli Estensi. Oggi alle 16,45, in piazza dei Contrari, è in programma in particolare la "Disputa per il governo dei feudi estensi", con sfilate in costume, spettacoli di giullari, danze medievali, musiche antiche e sfide cavalleresche. Non mancheranno pure mercati e botteghe di arti e mestieri: tintori, ceramisti, mascherai, speziali e artigiani offriranno dimostrazioni dal vivo, permettendo a grandi e piccoli di scoprire segreti e tradizioni di un tempo.

Accanto alla storia, l’evento celebra i sapori d’autunno con "Le Corti del Cibo", un itinerario gastronomico che intende condurre i visitatori alla scoperta delle specialità tipiche di un territorio che ha fatto della buona cucina il suo tratto distintivo: gnocco fritto, crescentine, borlenghi, frittelle di castagne e di mele, polenta col cinghiale e molto altro ancora. A completare il percorso, degustazioni e stand di produttori, con visite guidate all’acetaia comunale e dimostrazioni sulla cottura dei mosti per la produzione del celebre aceto balsamico tradizionale di Modena e dell’agresto di mele di Vignola.

Il programma si arricchisce ulteriormente con le aperture straordinarie dei luoghi d’arte e cultura, quali la rocca di Vignola (con laboratori e spettacoli), palazzo Barozzi, villa Tosi Bellucci, il giardino Galvani e la presa del canale San Pietro, visitabili con guide su prenotazione.

L’assessora al Turismo del Comune di Vignola, Daniela Fatatis, commenta: "Quello con ’Autunno a Vignola’ è un appuntamento divenuto ormai tradizionale. Ci si potrà immergere in un’atmosfera d’altri tempi, fatta di tradizioni contadine, spettacoli, sapori e memorie che rivivono nelle strade, nelle piazze e nei monumenti della città". Per ulteriori informazioni e prenotazioni sulle visite guidate, ci si può rivolgere alla Pro Loco Vignola scrivendo a prolocovignola@gmail.com o contattando il 351 700 8797.

Marco Pederzoli