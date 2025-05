Cavazzi, scioperano studenti e personale

Sciopero per l’intera giornata di domani al Cavazzi di Pavullo indetto dal personale docente, tecnico, amministrativo e ausiliario dell’Istituto di istruzione superiore. Parteciperanno anche gli studenti. Analoga protesta è stata indetta per lo stesso giorno anche dai sindacati Flc Cgil Modena, Cisl Scuola Emilia Centrale, Gilda Unams Modena, Snals Confsal Modena. Docenti, personale ATA e studenti si ritroveranno alle ore 9 davanti all’Istituto di istruzione superiore e in corteo raggiungeranno il municipio verso le 10. Una delegazione sarà ricevuta dal sindaco.

"II Cavazzi deve tornare a essere una scuola di eccellenza", affermano docenti e collaboratori scolastici che dicono basta, fra l’altro, al "continuo scaricabarile sui lavoratori e il non assumersi responsabilità di fronte ai problemi da parte della dirigenza, e alle decisioni calate dall’alto senza valorizzare i lavoratori e senza alcuna vera condivisione progettuale sul destino di questa scuola". Dicono basta anche "ai cantieri eterni dentro e fuori l’istituto senza che vengano date informazioni sull’avanzamento dei lavori, e senza che ne siano condivise modalità più compatibili con il lavoro scolastico".

"Alla base della protesta – dicono i sindacati – il clima interno in cui si sommano pesanti criticità e forti tensioni che nascono da diversi fattori, a cominciare da carenze dal punto di vista gestionale e organizzativo che, solo per citare quanto accaduto quest’anno, si sono tradotti nell’impossibilità di avviare una contrattazione d’Istituto efficace e trasparente a causa della reiterata incertezza sulle risorse effettivamente disponibili".

Fra l’altro, evidenziano mancati pagamenti di incarichi svolti dal personale "che quindi – dicono – non ha alcuna certezza sui tempi di corresponsione di quanto dovuto; la mancata diffusione e condivisione del piano delle attività per il personale Ata; uno stato di tensione che riguarda la gestione delle relazioni sia nelle sedi e nei momenti istituzionali e ufficiali, sia di tipo interpersonale che, oltre a creare fortissimo disagio, compromette la regolarità di ogni attività e la serenità personale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori".

I sindacati denunciano anche "la scarsa chiarezza e trasparenza rispetto agli atti amministrativi e alla gestione degli organi collegiali e rispetto agli atti amministrativi per i quali si registra come la gestione del Consiglio d’Istituto avvenga in modo non democratico e autoreferenziale, tanto che il dirigente scolastico si rifiuta di mantenere fede a impegni precedentemente assunti e relativi a chiarimenti sull’approvazione del bilancio".

w. b.