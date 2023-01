Cavazzona, schianto in via Emilia: due feriti in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato ieri a mezzogiorno circa sulla via Emilia tra Cavazzona e Castelfranco.

Da una prima ricostruzione, risulta che sono rimaste coinvolte due auto, uno scontro laterale con i mezzi finiti a lato, nel fosso.

Feriti un 54enne, portato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni e una 55enne, sempre all’ospedale di Bologna.

Entrambi, che viaggiavano a bordo della stessa auto, sono stati presi in carico dal Trauma team per le numerose lesioni riportate; non sarebbero in pericolo di vita.

Coinvolto anche un 47enne che non avrebbe invece riportato lesioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per i rilievi dell’incidente e chiarire la dinamica, insieme ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza le due vetture coinvolte.