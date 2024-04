Cave di ghiaia, il Comune deve pagare

Riesplode il caso cave di ghiaia a Savignano. Non perché ne siano previste di nuove, ma per il fatto che, a distanza di poche settimane l’una dall’altra, sono arrivate tre sentenze del Consiglio di Stato che hanno messo la parola fine sui vari contenziosi che il Comune di Savignano aveva in corso da anni coi cavatori. Risultato: due sentenze sono state favorevoli al Comune, che quindi non dovrà pagare danni milionari richiesti in questi procedimenti, ma una è stata favorevole alla società ricorrente (oggi in liquidazione), per cui lo stesso Comune, entro metà maggio, dovrà pagare 533.000 euro (cifra che potrebbe subire qualche variazione, ma più o meno il conto è questo).

Nervi tesi, quindi, sul fronte politico, con l’attuale maggioranza che accusa sostanzialmente la precedente amministrazione di averle lasciato una scomoda patata bollente da gestire, e l’ex sindaco che respinge al mittente le accuse. Una nota dell’amministrazione comunale spiega infatti tra l’altro: "Nei giorni scorsi il Comune di Savignano ha ricevuto l’esito di tre sentenze emesse dal Consiglio di Stato circa i contenziosi riguardanti le attività estrattive. Due di queste sentenze hanno dato un esito favorevole, mentre la terza ha visto condannare il Comune al pagamento di 533.000 euro (valore stimato dal Consiglio di Stato ma in corso di verifica per gli effettivi costi sostenuti) a favore della Coop "Il Mulino", una delle società che erano state parte degli accordi sulle attività estrattive nel 2008.… Infatti, l’amministrazione in carica in quegli anni aveva formulato un accordo con la Società per la concessione a svolgere le proprie attività estrattive dietro un compenso verso il Comune sia di denaro sia di "opere compensative" di interesse pubblico.

L’amministrazione successiva (decennio 2009-2019), decise di interrompere ogni rapporto. L’attuale amministrazione comunale si trova quindi un’eredità scomoda". La lista "Progettiamo Savignano", che sostiene l’attuale sindaco Enrico Tagliavini, rincara la dose sottolineando: "L’attuale amministrazione si trova ora nella scomoda posizione di non aver avuto alcun ruolo nelle decisioni passate, ma di doverne comunque pagare il conto. Fortunatamente una parte di tale cifra (400.000 euro, ndr) è garantita dal cosiddetto fondo contenzioso (un importo tenuto fermo a bilancio per questa eventualità) e ben venga la decisione di non ridurlo, anche quando qualcuno sbandierava ai quattro venti una vittoria facile facile".

Da parte sua, l’ex sindaco Germano Caroli ribatte: "Siamo noi che ci siamo trovati a fronteggiare debiti fatti da altri, ovvero da chi ci ha preceduto, perché furono presi accordi bonari coi cavatori senza un piano estrattivo approvato. Poi, chiaramente, noi abbiamo fatto altre scelte anche perché una pubblica amministrazione non può essere condizionata da accordi stipulati precedentemente e non approvati. Dispiace per la sentenza avversa, che va rispettata, ma leggiamo con favore il fatto che le sentenze più importanti siano state favorevoli al Comune. Ricordo anche che il fondo contenzioso fu già accantonato dalla nostra amministrazione. Posso anche anticipare che chiederemo all’attuale amministrazione come intende comportarsi ora, visto che sui debiti fuori bilancio è di norma chiamato a rispondere chi li ha ordinati". Marco Pederzoli