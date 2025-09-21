Cave di ghiaia, polemiche dopo il Tar

"Se l’amministrazione comunale di Castelfranco è realmente intenzionata a fermare le escavazioni, è ora che agisca con decisione. È necessario che si attivi immediatamente, in tutte le sedi opportune e legali, per operare la revisione del piano estrattivo azzerando le attività per proteggere finalmente il nostro territorio".

A chiedere una presa di posizione forte da parte del Comune contro le escavazioni di ghiaia sul territorio di Castelfranco sono, in una nota congiunta, la lista civica "Frazioni e Castelfranco", guidata da Silvia Santunione, e il comitato piumazzese "No alle cave".

"Abbiamo appreso con sconcerto - spiegano- della recente sentenza del Tar che ha dichiarato illegittima la delibera del 2019 con cui la giunta comunale di Castelfranco Emilia intendeva porre un freno alle escavazioni nel polo 12 California. La decisione mette nuovamente a rischio l’assetto ambientale del nostro territorio, sollevando seri interrogativi sulla gestione del piano estrattivo da parte dell’amministrazione comunale. Ciò che aggrava la situazione è che nulla si sapeva di questo ricorso: il Comune si è ben guardato dall’informare la cittadinanza e persino i consiglieri comunali. La Delibera di giunta 93 del 2019, ora annullata, sospendeva solo la Fase 2 (1,4 milioni di metri cubi), non la Fase 1 già autorizzata. Considerato che i cavatori avevano già l’autorizzazione per la fase 1, che da sola dovrebbe durare circa 5 anni, la delibera non aveva alcun effetto operativo immediato. Questo ci fa chiedere: perché l’accanimento dei cavatori verso una delibera di fatto priva di effetti operativi immediati".

E ancora lista civica e comitato osservano: "Non possiamo dimenticare che quella delibera fu utilizzata dal Pd in campagna elettorale nel 2019 per rassicurare i cittadini sulla riduzione degli scavi".

Dall’altra parte il sindaco Giovanni Gargano replica: "La campagna elettorale è finita da un anno e mezzo. Ricordo innanzitutto che a Piumazzo non si scava nulla da più di dodici anni. Inoltre, non accetto che mi si accusi di poca trasparenza; al contrario non abbiamo mai omesso nulla. Confermo poi che abbiamo tentato in ogni modo legale di fermare le escavazioni e tenteremo ora, sempre nel rispetto della legge, di ridurle al minimo. Chiederei anzi un appoggio non preconcetto su questa nostra azione. E, in ogni caso - conclude Gargano- grazie ai vincoli che abbiamo posto, prima di scavare i cavatori sono tenuti a realizzare opere compensative".

